Dusan Uhrin, dezamăgit după victoria cu Zimbru Chișinău: "Am repetat greșelile din campionat"

Echipa de pe locul 14 din Liga 1 și-a programat un duel amical cu Zimbru Chișinău, pentru a se pregăti în continuare în perioada de pauză competițională. Elevii lui Dusan Uhrin s-au impus cu 2-0, însă antrenorul principal nu a fost mulțumit de joc.

Antrenorul adus la startul play-out-ului pentru a salva echipa de la retrogradare susține că echipa lui a făcut aceleași gafe ca și la duelurile din campionat, motiv pentru care a fost nemulțumit de joc, în ciuda scorului.

"A fost o victorie bună, dar m-am concentrat asupra jocului. Prima repriză a fost bună, am jucat compact, ne-am creat multe ocazii, chiar dacă am înscris o singură dată. A venit acea greșeală a lui Eșanu, practic am repetat greșelile din campionat.

Repriza a doua n-a fost fotbal pentru mine, pentru că am jucat în inferioritate numerică și am făcut multe schimbări. Nu cred că a fost un meci agresiv, chiar dacă au fost multe faulturi. Nu știu care e situația lui Torje, are o mică accidentare.

Trebuie să pregătim meci cu meci, nu ne gândim acum la baraj. Echipa trebuie să arate bine înainte de baraj. Nu vreau să vorbesc despre situația lui Dario Bonetti", a spus Dusan Uhrin, pentru Digi Sport.

Dinamo - Zimbru Chișinău 2-0

Profitând de pauza competițională ca urmare a meciurilor echipei naționale, Dinamo a disputat sâmbătă după-amiază un amical cu Zimbru Chișinău, echipă și ea aflată în criză, care ocupă în campionatul Republicii Moldova locul 7, practic ultimul după excluderea lui FC Florești pentru blaturi.

”Câinii” lui Dusan Uhrin s-au impus pe stadionul ”Dinamo” cu 2-0, goluri marcate de Christian Irobiso (38) și Gabriel Moura (66), ultimul printr-o execuție superbă.

Portarul Mihai Eșanu a fost eliminat în prima repriză după o intrare dură asupra unui adversar. La Zimbru a jucat titular mijlocașul român Samuel Zimța, recent transferat de la Viitorul Șimian, formație din Liga 3.

Dinamo: Eșanu - Buleică, Carp, R. Grigore, A. Radu - J. Rodriguez, Pierret - Torje, A. Ivanov, Bani - Irobiso.

Au mai jucat: Cristiano Figueiredo - Gabriel Moura, Ehmann, Aloe, Grădinaru, Giafer, Borcea, Măgureanu, G. Crețu, Mihaiu.

Antrenor: Dusan Uhrin Jr.