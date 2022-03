Unul la Real, altul la Barcelona! Mbappe nu vrea să audă de Haaland! Atacantul francez pune presiune pe Perez 

Giganții din Spania, Real Madrid și FC Barcelona, se luptă pentru semnătura celor doi, dar echipe precum Bayern Munchen sau Manchester City pot intra, de asemenea, în cursă, mai ales în cazul atacantului norvegian.

Presa din Spania anunță însă că există o problemă. Mbappe nu vrea să joace în aceeași echipă cu Haaland, motiv pentru care ar pune presiune pe Florentino Perez în acest sens. Atacantul francez nu are o relație bună cu fotbalistul norvegian, astfel că încearcă să evite, sub orice formă, să 'împartă vestiarul' cu jucătorul lui Borussia Dortmund.

Jurnaliștii cotidianului spaniol sport.es au analizat situația de pe piața transferurilor, sugerând că există o tensiune între cele două superstaruri ale fotbalului mondial.

"Madridul se joacă cu focul. Florentino Pérez are o mulțime de bani și visul lui este să creeze o nouă echipă galactică. Are nevoie de staruri pentru a umple noul Bernabeu. Problema președintelui blanco e că vrea să acumuleze mari stele, așa cum a făcut pe vremea lui Figo, Beckham, Raul, Ronaldo, Zidane... Perezcaută să îi aducă împreună pe cele două mari figuri ale prezentului și, mai ales, ale viitorului: Mbappe și Haaland. O sarcină împovărătoare din punct de vedere economic, dar viabilă. Este ca și cum Messi și Cristiano, în cele mai bune versiuni ale lor, ar trebui să joace împreună. Posibil, da. Dar greu de gestionat. Ego-urile, interesele personale, comparațiile... Nu poți avea doi cocoși în același coteț. Și Florentino ar face bine să-și amintească propria poveste: acel Madrid galactic a scăpat atât de sub control încât a ajuns să-i provoace demisia. Cu Mbappe și Haaland, de fapt, anxietatea președintelui a început, chiar înainte de a-i semna.

Mbappé a trimis deja un mesaj otrăvit președintelui blanco, prin L'Equipe. Ziarul francez a relatat că Barça l-a contactat pe atacant pentru a-i face o ofertă și că jucătorul a fost receptiv. Nimic nu este mai departe de realitate. Clubul blaugrana nu este interesat să intre în bătălia pentru Mbappe și nu a făcut nicio mișcare în acest sens. Vestea este, fără îndoială, o dezinformare a fotbalistului însuși sau a apropiaților săi pentru a-i trimite un avertisment lui Florentino: Mbappé vrea să fie singurul lider al Madridului și nu acceptă împărțirea spațiului media și fotbalistic cu Haaland. Ceva asemănător cu ceea ce repetă Haaland în ultimele luni: nu vrea să fie pe locul doi, scopul lui e să fie cel mai bun din lume.

Prin urmare, Florentino va trebui să-și monitorizeze mișcările în săptămânile următoare. Pentru că riscă să-i înfurie pe cei doi înainte de a-i semna. Va trebui să se decidă asupra unuia. Și totul pare să indice că va fi Mbappé, cu care are deja totul discutat de mult. Haaland nu are loc în aceeași echipă cu francezul și destinul său este între Manchester City (care îi dă mai mulți bani) și Barça (care îi oferă cel mai incitant proiect). Laporta nu aruncă prosopul pentru gigantul norvegian, deși caută alternative: Lewandowski și Salah sunt doi candidați buni, pe care Barcelona îi are în vedere. Un lucru e sigur: perioada de mercato din vara viitoare promite să fie chiar mai intensă decât cea din iarna trecută", notează jurnaliștii sursei citate.