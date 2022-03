Anonymous confirmă lovitura uriașă dată Rusiei! 28GB de informații ale Băncii Centrale din Rusia au fost publicate de hackeri 

Președintele de la Kremlin a cerut trupelor rusești să invadeze Ucraina în dimineața zilei de 24 februarie, iar de atunci ucrainenii se luptă să țină piept asalturilor rușilor. Rusia a fost sancționată dur de marile puteri ale lumii, în speranța că asta va înfrâna atacurile, însă fără succes până în aceste momente.

Cu toate astea, rușii, deși atacă în Ucraina, sunt 'atacați' de pe toate celelalte fronturi, iar unul dintre principalii inamici este gruparea de hackeri Anonymous. Imediat după declanșarea războiului cei din Anonymous au declarat „război cibernetic” Rusiei, iar încă de atunci dau lovituri de proporții principalelor site-uri rusești, de la presă până la Serviciului Federal de Securitate din Rusia.

Hackerii au boicotat și televiziunile de propagandă, publicând imagini cu ceea ce se întâmplă în realitate în Ucraina, iar acum au confirmat o nouă lovitură de proporții.

Banca Centrală a Rusiei este responsbilă pentru politica monetară și asigură buna funcționare a sistemului de plăți din Federația Rusiei. Mai mult decât atât, banca este responsabilă pentru protecția stabilității rublei, astfel că atacurile împotriva sa reprezintă o mare lovitură.

O grupare afiliată celor de la Anonymous a reușit însă să 'spargă' Banca Centrală a Rusiei, ca sprijin pentru Ucraina, iar conform hackread.com, care confirmă lovitura, 28 GB de date ale băncii au fost publicate pe internet. Anunțul inițial a fost făcut de Anonymous pe 23 martie, însă abia pe 26 martie a fost confirmată lovitura, în care au fost furate peste 35.000 de fișiere.

Printre fișierele care au fost publicate se află registre financiare care datează încă din 1999, facturi, dialoguri interne, ștate de plată, nume ale acționarilor, licențe și adresele unor clienți importanți.

Yesterday ddosecrets . com released hacked information from the Central Bank of Russia from Anonymous. #Anonymous #OperationRussia will continue its cyber war on Russia until they leave Ukraine.#SlavaUkraini

Link (remove *): https://ddosecrets*.com/wiki/Central_Bank_of_Russia