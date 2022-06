Cătălin Straton a vorbit despre ultmiii doi ani petrecuți la FCSB: „S-au purtat cu mine ca un ou!” 

Cătălin Straton (32 ani) a fost adus la FCSB în vara lui 2020, când roș-albaștrii aveau lotul decimat de COVID-19. Transferat ca rezervă pentru Andrei Vlad (23 ani), portarul a adunat doar 8 meciuri pentru vicecampioana României în ultimele două sezoane.

Doar că în vara aceasta, Straton a acceptat o nouă provocare și a semnat cu FC Argeș, argumentând că își dorește să evolueze mai mult. Întrebat cum a gestionat postura de rezervă la FCSB, goalkeeperul a mărturisit că i s-a comunicat rolul în cadrul echipei încă de la început și că fiecare membru din staff s-a purtat extraordinar cu el.

Cătălin Straton: „Nu am ce să le reproșez!”

„Și mâine dacă-mi spune cineva că sunt rezervă știu ce am de făcut, adică să mă pregătesc mai bine. Fiecare părere o pot schimba, drept dovadă că atunci când am intrat, am intrat bine…Mai e și politica clubului, iar ei (n.red. – FCSB) se bazează pe tineri. Au doi copii extraordinari, vine și Ducan.

Eu am înțeles situația și nu am ce să le reproșez. S-au purtat cu mine ca un ou. Și domnul Meme Stoica, și Marius Popa, și domnul Toni Petrea, toși din staff au fost foarte ok cu mine. Zici că eu eram titularul…” a declarat Cătălin Straton pentru ProSport.

De-a lungul carierei, Cătălin Straton a evoluat pentru Rapid București, FC Vaslui, Universitatea Craiova, ACS Poli Timișoara, Dunărea Călărași și Dinamo.