În replică, Diana Șucu, soția lui Dan Șucu, l-a taxat pe Daniel Pancu pentru declarațiile sale printr-o postare pe rețelele sociale, pe care a șters-o ulterior.

Răzvan Raț: ”Pe Andrei Șucu îl deranjează numele de pe tricou!”

Răzvan Raț a fost invitatul lui Costin Ștucan și al lui Cătălin Oprișan la emisiunea ”Fața la Joc”. Colaboratorul lui Dan Șucu de la Genoa a vorbit și despre scandalul de la Rapid.

”Cum ți se pare povestea asta cu Pancu”, a întrebat moderatorul Costin Ștucan.

Raț nu a dorit să facă prea multe comentarii în legătură cu situația lui Andrei Șucu și cea a lui Pancu, însă a avut un discurs interesant când a venit vorba despre orgoliul fotbaliștilor, care după un meci bun, încep să se considere cei mai buni.

Mai mult, Raț a subliniat că întreaga discuție din jurul lui Andrei Șucu a apărut din cauza numelui pe care tânărul fotbalist îl poartă.

”Adică? La ce te referi? Nu știu. Îți jur că nu știu. 1. N-am văzut meciul, deci nu știu cum a jucat băiatul. Nu eram în poziția în care să văd meciul, n-am avut ocazia să văd, făceam cu totul altceva. Mai departe, nu știu cum a jucat. 2. E greu ca eu să am o părere. Eu sunt prieten cu Dan Șucu, iar mai departe am început să colaborăm și din punct de vedere profesional, punct.

Mai departe, dacă aveți ceva de comentat sau oricine are ceva de comentat, irelevant cine, este către Pancu! Care poate să explice un raționament sau altul și el poate să explice că „băi, l-am băgat pe X, Y, Z”, care poate să aibă sens sau nu. Dacă statistica spune că era unul dintre cei ce nu au avut șansă după minutele pe care le-a avut și golul pe care l-a avut, și poate merita să mai joace încă un sfert de oră în funcție de ce meciuri au fost, care e problema?

Într-adevăr, singura problemă care există aici și se discută despre acest lucru este pentru că pe Andrei Șucu îl deranjează numele de pe tricou. Dacă nu era fiul proprietarului și îl chema Cristescu, Oprișan, era un jucător pe care îl băga titular că avea Pancu încredere în el, că, ce să vezi, e antrenor și își asumă că poate să fie certat de Bilașco, de patron, că l-a băgat pe ăla și n-a performat și cu asta basta.

Cu siguranță nu se făcea atâta vâlvă dacă pe acest jucator îl chema altfel. Și atunci? Evident, da, corect, e inevitabil, la fel cum a fost Ianis Hagi. Tot timpul l-a deranjat numele de pe tricou, pentru că toată lumea a avut ori niște așteptări, în funcție de fiecare, cine ce a declarat, și nu s-a întâmplat lucrul ăsta, și atunci a început să dea în băiat, ceea ce nu e corect. În ce sens? S-au creat poate niște așteptări care sunt create de niște terți care au declarat: „Domnule, o să aibă brilliant future”. Și atunci, noi ne grăbim de fiecare dată: „noul Chivu”, „noul Popescu”. Noi ne pricepem la astea.

A jucat cineva, irelevant cum îl cheamă: „noul Chivu”, „noul Mutu”, nu știu ce. Culmea, n-am auzit (n.r. – de noul Raț). Este un lucru prea grăbit când cineva face 2–3–4–5 meciuri bune, nu neapărat să nu-l lauzi, poți să-l lauzi, dar să nu creezi o presiune asupra jucătorului care n-are sens.

Fotbalistul, irelevant încă o dată dacă e român sau nu, se uită în oglindă și el e cel mai bun. Fotbalistul e o rasă extrem de periculoasă, care este total diferită de alte rase din alte sporturi, pentru că, în primul rând, e un narcisist imens, fiindcă există mediatizarea.

În lumea de astăzi, ai jucat 2-3 meciuri bune, nu mai poți de poze! Care îți dau o impresie... „Băi, dacă face toată lumea poză cu mine, sunt și eu un pui de Pele!”, ce să vezi, nu e așa! La fotbal e greu să fii constant. Să faci același lucru în aceeași zi și să fii și mai bun decât toți tâmpiții din sat este extrem de greu psihologic”, a răspuns Răzvan Raț.