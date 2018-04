Dupa Budescu - Dica, si Baluta - Mangia! Vedeta oltenilor a reactionat, italianul i-a transmis: "Sa joace mai mult, sa vorbeasca mai putin"

Nu doar Budescu si Dica au avut ceva de impartit dupa Steaua 2-0 Craiova, ci si Baluta si Mangia.

Lasat rezerva la inceputul partidei de pe National Arena, Alexandru Baluta, vedeta oltenilor, s-a declarat dezamagit de faptul ca Mangia nu a mizat pe el.

Baluta a vorbit la finalul partidei, spunand ca spera sa joace din primul minut.

"Este doar un esec, prima infrangere din Play Off. Trebuie sa vedem ce am facut rau si sa nu mai repetam. Sunt dezamagit ca am fost pe banca. Am tras tare la antrenament, stiu ce inseamnă acest derby, eram motivat sa joc.

Nu am primit nicio explicatie pentru ca n-am jucat mai mult. Nu ma doboara lucrul asta, sunt puternic. Am crezut ca voi da si gol, m-am simtit bine fizic, dar nu am avut nici foarte mult timp la dispozitie.



Anul trecut am marcat foarte mult, acum insa n-a mai fost asa. Am preferat mereu sa tinem de rezultat. Poate ar trebui sa si riscam, doar asa putem sa crestem. Sper sa castigam Cupa Romaniei", a spus Baluta la Telekom Sport.

Mangia i-a raspuns si el lui Baluta de la distanta.

"Sa joace si sa nu vorbeasca", a spus italianul.