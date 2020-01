Dupa Adrian Petre, Gigi Becali il rateaza si pe inlocuitorul lui Pintilii la FCSB! Fotbalistul a semnat si a fost prezentat astazi la noua sa echipa! Anuntul OFICIAL facut de club

Un jucator dorit de Gigi Becali la FCSB a semnat cu o echipa din Polonia.

Jucatorul celor de la Poli Iasi, Florian Loshaj, a semnat astazi cu formatia din campionatul Poloniei, MKS Cracovia, in schimbul a 250.000 de euro. Loshaj a fost dorit si de Becali la FCSB in toamna anului trecut, dupa ce fostul antrenor al iesenilor, Mihai Teja l-a propus la vicecampioana Romaniei, acesta avand o relatie foarte buna cu patronul ros-albastrilor.

Potrivit Prosport, in locul lui Loshaj, Poli Iasi l-a transferat pe Manuel de Iriondo, un jucator care a evoluat in primele doua ligii din Argentina.



"Este adevarat ca Loshaj a plecat la Cracovia. Orice ban in plus ne prinde foarte bine, iar Mircea Rednic ne-a inteles si i-am explicat situatia de la inceput. Nu riscam sa intram in faliment daca vindem jucatori pe sume care ne pot ajuta pe noi la club. In locul lui Florian l-am adus pe Manuel de Iriondo. Semnam actele la birou. Este un mijlocas argentinian care a jucat in prima liga si a in a doua liga din Argentina", a spus Ambrosie la Prosport.

500.000 de euro este cota lui Loshaj (23 de ani) pe transfermarkt.com si a mai evoluat in cariera pentru Genk U19, Genk II, Maastricht si Roda JC.