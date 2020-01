SIMBOL pentru ultima generatie UEROfantastica de la FCSB, analist dur al lui Gigi! Cum ajunge stelistul Chipciu la rivala CFR

Dan Petrescu e la un pas de marea lovitura a inceputului de an in Liga 1.

CFR se afla in negocieri avansate cu Alex Chipciu (30 de ani). Desi n-a jucat niciun meci de la inceputul sezonului, Chipciu are inca o cota importanta. Evaluat de transfermarkt la 800 000 de euro, Chipciu isi doreste din nou sa joace constant pentru a forta revenirea la nationala. Petrescu isi freaca mainile de bucurie. Chipciu ii ofera solutii de luat in seama pe mai multe posturi. Fotbalistul poate juca in ambele benzi ale liniei de mijloc, dar si fundas dreapta.

A negociat cu echipa lui Sumudica, dar turcii s-au sucit

Inainte sa discute cu CFR, Chipciu a fost in tratative avansate cu Gazisehir Gaziantep, echipa antrenata de Marius Sumudica. Turcii s-au razgandit de mai multe ori, banuindu-l pe Sumudica de faptul ca forteaza transferul pentru foloase proprii.

"Si-a dorit sa vina, eu mi-am dorit sa-l iau, dar nu depinde de mine. Nu am capacitatea de a plati salariul. Se gandesc ca e roman, ca ar fi jucatorul meu, ca as avea interese... Porecla mea nu e 'Comision', dar, in fine...", a spus Sumudica.

Stelist convins, s-a luat de Becali

Becali a vrut si el sa-l aduca pe Chipciu, insa doar in rol de rezerva pentru Dennis Man. Becali si-a pastrat interesul in ciuda declaratiilor date de Chipciu in ultimul timp referitor la interventiile nocive ale patronului in viata echipei.



"Becali m-a ajutat mult in cariera, am avut cel mai mare salariu din istoria Stelei, a tinut la mine destul de mult. Intr-adevar, a luat bani pe mine, si-a scos investitia, dar acum cred ca greseste prin tactica pe care o adopta si sterge cu buretele tot ce a facut buni in acesti ani", spunea Chipciu in septembrie 2019.

Atunci, Becali credea ca MM Stoica, abia plecat de la FCSB, il influentase pe Chipciu.

Salariu RECORD la FCSB!

Alex Chipciu a avut cel mai mare salariu platit vreodata de Becali la FCSB, 30 000 de euro pe luna. Chipciu a incasat 360 000 de euro in ultimul sau sezon inaintea plecarii la Anderlecht, in 2016. Chipciu a facut parte din ultima generatie cu rezultate remarcabile in Europa pentru Steaua, alaturi de Chiriches, Pintilii, Bourceanu, Rusescu, Gardos sau Tatarusanu.