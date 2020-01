Transferul lui Miron la FCSB este in PERICOL: "Vom discuta cu avocatii!" Misterul din jurul tranzactiei si cine detine 40% din pretul jucatorului

Miron a ajuns gratis la FCSB.

FCSB l-a luat pe Andrei Miron de la Botosani fara sa plateasca niciun ban. Iftime a motivat ca ii da drumul jucatorului fara niciun ban pentru ca si-a facut datoria la Botosani si i-a promis ca daca va exista vreo oferta pentru el, nu il va impiedica sa plece. Moldovenii au pastrat 30% dintr-un viitor transfer al fundasului.

Conform celor de la gsp, Otelul Galati detin 40% din drepturile jucatorului si Botosani i-a dat drumul lui Miron pe gratis pentru a nu le mai da niciun ban celor de la Galati.

Lichidatorul care gestioneaza in acest moment echipa din Galati spune ca acest transfer nu se poate realiza in aceste conditii si ca daca jucatorul va fi inregistrat la LPF gratis, va contacta un avocat:

"Am vazut si eu la televizor stirea despre acest transfer, dar nu se poate sa fi fost dat gratis jucatorul, fiindca Otelul e coproprietar, detine 40 la suta din valoare, si noi nu am semnat pentru afacerea asta. In momentul in care vom avea confirmarea ca transferul a fost inregistrat la Liga Profesionista de Fotbal gratis, fara suma de transfer, vom discuta cu avocatii ca sa vedem ce trebuie facut. Eu nu sunt avocat, dar vom cauta sa blocam afacerea", a spus Mihai Bojinca.

Andrei Miron (25 de ani) este evaluat la 800.000 de euro, potrivit transfermarkt. Fundasul si-a inceput cariera de fotbalist la Otelul Galati, unde a evoluat pana in vara lui 2015, cand a plecat la Botosani.