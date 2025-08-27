După ce l-a luat pe Adrian Mazilu (19 ani) de la Brighton, pentru care va plăti 400.000 de euro, sumă la care se vor adăuga și alte bonusuri, Dinamo nu renunță și e gata să transfere un alt fotbalist român din străinătate.
Andrei Coubiș (21 de ani), fundașul crescut de AC Milan și fost căpitan la echipa Primavera a rossonerilor, este aproape de un transfer la Dinamo.
Dinamo încearcă să-l convingă pe Andrei Coubiș
”Câinii” au ajuns deja la un acord cu șefii de pe San Siro în privința transferului definitiv, urmând ca fotbalistul să fie deținut în coproprietate, 50% - 50%, scrie Fanatik.ro. AC Milan va avea și prima opțiune de transfer în cazul în care fundașul va impresiona în Superliga României.
Acum, mai rămâne doar ca Dinamo să-l convingă pe Coubiș să vină în România. În această perioadă ar urma ca fundașul român crescut în Italia să poarte o discuție cu antrenorul Zeljko Kopic. Oricum, potrivit sursei citate, fostul internațional de tineret ia serios în calcul un transfer la gruparea ”roș-albă”.
În această vară, Coubiș a debutat pentru prima echipă a lui AC Milan, într-un meci amical din presezon disputat cu Chelsea și pierdut de rossoneri cu 1-4. Românul a fost titularizat, a înscris în propria poartă după doar cinci minute și a văzut cartonașul roșu în minutul 18 în urma unui fault comis asupra lui Joao Pedro.
- În urmă cu doi ani, Andrei Coubiș și Daniel Boloca au refuzat să mai răspundă convocărilor la loturile naționale ale României. Aceștia și-au dorit să reprezinte Italia.
România nu ar fi singura opțiune pe care Coubiș o are la dispoziție. Mirandes, din Segunda Division, este interesată de serviciile fundașului crescut de AC Milan de la vârsta de 16 ani.