După ce l-a luat pe Adrian Mazilu (19 ani) de la Brighton, pentru care va plăti 400.000 de euro, sumă la care se vor adăuga și alte bonusuri, Dinamo nu renunță și e gata să transfere un alt fotbalist român din străinătate.

Andrei Coubiș (21 de ani), fundașul crescut de AC Milan și fost căpitan la echipa Primavera a rossonerilor, este aproape de un transfer la Dinamo.



Dinamo încearcă să-l convingă pe Andrei Coubiș



”Câinii” au ajuns deja la un acord cu șefii de pe San Siro în privința transferului definitiv, urmând ca fotbalistul să fie deținut în coproprietate, 50% - 50%, scrie Fanatik.ro. AC Milan va avea și prima opțiune de transfer în cazul în care fundașul va impresiona în Superliga României.



Acum, mai rămâne doar ca Dinamo să-l convingă pe Coubiș să vină în România. În această perioadă ar urma ca fundașul român crescut în Italia să poarte o discuție cu antrenorul Zeljko Kopic. Oricum, potrivit sursei citate, fostul internațional de tineret ia serios în calcul un transfer la gruparea ”roș-albă”.



În această vară, Coubiș a debutat pentru prima echipă a lui AC Milan, într-un meci amical din presezon disputat cu Chelsea și pierdut de rossoneri cu 1-4. Românul a fost titularizat, a înscris în propria poartă după doar cinci minute și a văzut cartonașul roșu în minutul 18 în urma unui fault comis asupra lui Joao Pedro.



În urmă cu doi ani, Andrei Coubiș și Daniel Boloca au refuzat să mai răspundă convocărilor la loturile naționale ale României. Aceștia și-au dorit să reprezinte Italia.



România nu ar fi singura opțiune pe care Coubiș o are la dispoziție. Mirandes, din Segunda Division, este interesată de serviciile fundașului crescut de AC Milan de la vârsta de 16 ani.

