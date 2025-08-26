Crescut la Academia lui Gică Hagi și transferat de Brighton în 2023 pentru 3 milioane de euro, tânărul mijlocaș dreapta se pregătește să îmbrace tricoul lui Dinamo.



După un an dificil în Anglia, unde a bifat doar apariții sporadice la echipa U23 și un împrumut nereușit la Vitesse Arnhem (4 meciuri), Mazilu caută relansarea carierei.



Dinamo a profitat de oportunitate și a avansat negocierile cu Brighton, oferind 600.000 de euro pentru transferul definitiv, plus 25% dintr-un viitor transfer.



Dinamo a confirmat! Prima reacție despre transferul lui Mazilu: „Ne-am înțeles!”



Andrei Nicolescu, administratorul special al „câinilor”, a confirmat pentru Fanatik faptul că toate detaliile cu jucătorul sunt stabilite.



„Ne-am înțeles cu Mazilu, el își dorește foarte mult să vină la Dinamo și să lucreze cu Zeljko Kopic. Salariul și contractul sunt stabilite, mai rămân clauzele cu Brighton de finalizat”, a explicat Nicolescu.



Mazilu ar urma să semneze un contract pe patru ani, cu un salariu de aproximativ 8.000 de euro pe lună. Evaluat la 1 milion de euro de Transfermarkt, fostul campion cu Farul Constanța ar putea fi soluția pe termen lung pentru ofensiva dinamovistă. În „Ștefan cel Mare”, el va concura pentru un loc de titular cu scoțianul Danny Armstrong.



„Discutăm de un transfer definitiv, nu de împrumut. Ne dorim să închidem totul cât mai repede și să-l avem la antrenamente”, a mai spus Nicolescu.

Pentru Farul Constanța, Mazilu a jucat 50 de meciuri, a marcat nouă goluri și a oferit patru pase decisive. Acesta a făcut parte și din lotul României U21 la Campionatul European din 2023.

