Românul Andrei Coubis a fost titular pe Stamford Bridge, însă a avut parte de o seară de coșmar.

MARCA au văzut primul meci ca titular al lui Andrei Coubis la AC Milan

După ce a trimis în propria poartă în minutul 5, românul a văzut cartonașul roșu în minutul 18.

Marca a văzut prestația de coșmar a lui Andrei Coubis și a reacționat. Spaniolii l-au criticat dur pe jucătorul care a refuzat naționala României și au scris că Andrei Coubis că și-a ratat prima șansă de afirmare.

”În presezon, jucătorii tineri profită de oportunitatea de a impresiona antrenorii de la prima echipă. Este o perioadă în care pot atrage atenția altor cluburi care urmăresc viitoarele staruri. Andrei Coubiș, 21 de ani, s-a aflat exact într-o astfel de situație. Primul său meci ca titular pentru AC Milan, chiar împotriva campioanei mondiale a cluburilor. Greu de spus că e o problemă.

Este, desigur, un amical, dar totul contează în perspectiva startului de sezon, iar prestația lui a ieșit în evidență mai degrabă printr-un aspect nefericit: a fost pe teren doar 18 minute. În minutul 5, Reece James se pregătea să execute o lovitură liberă. Periculoasă, din apropierea careului – toate ingredientele pentru ca ceva să se întâmple în zona lui Maignan. Centrare precisă și o respingere involuntară... Fața tânărului a spus totul!

Să începi un meci ca titular pentru prima dată aduce deja o presiune, dar un autogol în prima repriză nu face decât să o amplifice. Și asta se simte. Chelsea marcase deja al doilea gol, când Joao Pedro a scăpat din marcajul fundașului român după o pasă lungă. Ultimul om – Coubiș – l-a faultat pe atacantul brazilian în afara careului. Fault clar și cartonaș roșu. Arbitrul nu a ezitat. Minutul 18 și Milan rămâne în zece oameni, iar Andrei Coubiș se îndreaptă direct spre vestiare. Cel mai prost început posibil pentru ceea ce ar fi putut fi prima sa mare șansă de afirmare la nivel international”, a scris Marca despre fotbalistul român.

