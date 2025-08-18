Fostul șef al LPF consideră că jocul prestat de echipa lui Costel Gâlcă a fost, pentru o lungă perioadă, sub nivelul unei nou-promovate.



Dragomir a ținut să precizeze că nu are o preferință (deși s-a îmbrăcat în vișiniu la o zi după derby), după care a lansat un atac dur la adresa rapidiștilor. "Rapid a jucat slab, dar putea să câștige. Nu mă așteptam să mai egaleze. Din minutul 45 până în minutul 80 au arătat sub Slobozia", a zis Dragomir, potrivit Fanatik.



"Ngezana? Varsă laptele!"



Fostul oficial a continuat analiza și a pus la zid calitatea lotului din Giulești, considerând că echipa se poate bate doar pentru un loc în afara podiumului. "Meciul a fost cam de nota 6, iar Rapid este echipă cam de locul 3-4. Au galerie frumoasă, stadion frumos… mai puțin cu jucătorii. FCSB a luat goluri de râs. Nu mă așteptam să mai egaleze Rapidul. Din minutul 45 până în minutul 80 au arătat sub Slobozia", a adăugat Dragomir.



Nici ghinionistul serii de la FCSB, Siyabonga Ngezana, autorul unei gafe uriașe la golul egalizator, nu a scăpat de o caracterizare tăioasă. "E jucător bun Ngezana, dar varsă laptele. Știe să joace fără adversar și cu mingea la picior, dar în duel cu adversarul o comite", a mai spus fostul șef al LPF.



Derby-ul de pe Arena Națională s-a încheiat la egalitate, 2-2. FCSB a condus cu 2-0 prin golurile marcate de Lixandru (7') și Bîrligea (61'), însă Rapid a revenit incredibil pe final, grație "dublei" lui Elvir Koljic (82', 90+2'), al doilea gol venind după o eroare a lui Ngezana.

