Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară pe Arena Națională, în derby-ul etapei cu numărul șase din sezonul regulat al SuperLigii României.



Giuleștenii au evoluat pe cel mai mare stadion al țării din postura de echipă gazdă.



Roș-albaștrii au deschis scorul rapid, prin Mihai Lixandru, în minutul șapte. Ulterior, campioana României a majorat diferența în minutul 61, prin Daniel Bîrligea.



Elevii lui Costel Gâlcă s-au trezit abia pe final, când Elvir Koljic, introdus în actul secund, a marcat mai întâi cu călcâiul în minutul 83 și a restabilit egalitatea în minutele suplimentare (90+2'), când stadionul a luat ”foc”.



FCSB a descris într-un singur cuvânt revenirea lui Rapid de pe Arena Națională



FCSB a consemnat remiza printr-un mesaj publicat pe rețelele social media și a numit revenirea giuleștenilor drept ”neașteptată”. Pentru trupa lui Elias Charalambous urmează meciul cu Aberdeen din play-off-ul Europa League de joi seară.



”Campionii României au ratat șansa victoriei în meciul cu Rapid de duminică seară și au fost egalați în prelungirile partidei încheiate 2-2.



După ce Mihai Lixandru a deschis scorul în minutul 7, a venit rândul lui Daniel Bîrligea să majoreze diferența în a doua parte, în minutul 61. Roș-albaștrii au controlat fără emoții partida până spre final, când gazdele au revenit neașteptat și au înscris de două ori prin Elvir Koljic, în minutele 83 și 90+2.



Pentru FCSB urmează deplasarea din Scoția, de joia viitoare, unde elevii lui Elias Charalambous se vor duela cu Aberdeen Football Club pentru un loc în grupa principală a UEFA Europa League.



Clubul nostru le mulțumește suporterilor prezenți pe Arena Națională și în mod special celor din Peluza Nord 1995 , care și-au încurajat favoriții pe parcursul întregului meci”, a scris FCSB pe rețelele social media.

