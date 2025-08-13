La București, kosovarii au avut 2-0, doar că în actul secund elevii lui Elias Charalambous s-au trezit la realitate și au reușit să întoarcă scorul. Campioana României va merge, așadar, la Priștina cu prima șansă.



Dumitru Dragomir știe cât se va termina Drita - FCSB. Meciul e în direct pe VOYO joi seară, de la 21:00



Meciul Drita - FCSB din returul celui de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League este joi saeră, de la ora 21:00, și va putea fi urmărit în direct pe VOYO, dar și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), mizează pe calificarea formației dirijate de Elias Charlambous joi seară.



”0-2. (n.r. victorie și se califică FCSB-ul mai departe) Da!”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.

În lotul lui Elias Charalambous nu se va afla pentru returul cu Drita nici fundașul stânga Risto Radunovic și nici atacantul central Denis Alibec. În schimb, cipriotul va putea apela la căpitanul Darius Olaru.





Drita - FCSB, LIVE EXCLUSIV pe VOYO joi de la 21:00 în returul decisiv din Europa League!



LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, FCSB joacă în deplasare, joi de la ora 21:00, meciul decisiv cu Drita din Kosovo, după 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League.



Campioana României a picat din Champions League în Europa League, după 3-1 și 1-2 cu Inter Club d'Escaldes din Andorra și 0-1 și 1-2 cu KF Shkendija din Macedonia de Nord în preliminariile continentale.



În cazul în care o elimină pe Drita, FCSB se califică în play-off-ul Europa League, unde va înfrunta formația scoțiană Aberdeen.



Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).

