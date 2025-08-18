Am tot așteptat din minutul 7, după reușita lui Lixandru, să văd o reacție a giuleștenilor, o construcție consistentă, niște semnale care să arate că trupa lui Gâlcă are într-adevăr statut de pretendentă la titlu, dar în zadar. În afară de zbaterile lui Dobre, nimic. „Nada”, zero. Un fotbal năclăit, o lipsă de curaj fotbalistic venită probabil și dintr-o lipsă de valoare individuală a jucătorilor, ca o zbatere într-o mlaștină care te trage din ce în ce mai mult la fund pe măsură ce te agiți mai tare. Dar nici agitația asta nu a fost consistentă. Jucătorii păreau dezorientați, niște străini care se ignoră pentru că nu se cunosc, niște soldați trimiși pe linia frontului cu ceva arme, dar fără muniție.

Apărarea a fost depășită destul de ușor și nici n-a ajutat prea mult pe faza de construcție ofensivă – doar 9 ieșiri față de 35 ale oponenților, conform statisticilor furnizate de sofascore.ro.

La mijloc, Keita și Christenssen s-au blocat în propria neputință, cu multe mingi trimise înapoi, nereușind să susțină atacul cu vreo pasă filtrantă. Conform sofascore.ro, giuleștenii au încercat doar 33 de baloane în adâncime, din care 15 au fost bune, față 52 ale oaspeților, cu 36 bune, o diferență imensă între cele două echipe la acest capitol.

Baroan, izolat și anihilat total

În aceste condiții, prea puține mingi au ajuns la cei trei din spatele vârfului Baroan, iar la acesta din urmă – mai deloc, francezul fiind izolat și anihilat total de Ngezana și Mihai Popescu.

Dincolo de aceste slăbiciuni, trebuie să remarcăm curajul lui Gâlcă din repriza a doua, când a băgat al doilea vârf, iar pe final a schimbat sistemul într-un 3-5-2 mai ofensiv. A riscat, putea să piardă cu 3-0 sau 4-0, și până la urmă i-a ieșit. Și cu mult noroc, ce-i drept.

Dar prestația per ansamblu a Rapidului a fost dezamăgitoare. Problema este că nici nu văd cum pot progresa acești fotbaliști din lotul giuleștenilor. Impresia din acest moment este că atât pot ei, sunt la limita superioară. Singura șansă pentru a intra în lupta pentru titlu este ca Gâlcă să facă o echipă legată, un sistem bine pus la punct din toate punctele de vedere, în care fotbaliștii să se ajute reciproc, să joace la intensitate maximă 90 de minute și mai mult. Deocamdată, nu se vede un viitor, dar să mai vorbim la finalul turului. Dacă nici până atunci grupul nu se va consolida și nu va reacționa pozitiv, Rapid va rămâne și anul acesta o echipă de cel mult locurile 5-6.

