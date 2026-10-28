Derby-ul dintre FCSB și Rapid a fost câștigat fără drept de apel de gruparea pregătită de Laurențiu Reghecampf, iar reacțiile la adresa formației din Giulești sunt aspre. O voce avizată, fost patron de club, la FC Vaslui, Adrian Porumboiu l-a criticat pe Alex Dobre!

Fotbalistul celor de la Rapid, în vârstă de 28 de ani, are un sezon destul de bun până acum, cu 5 goluri în 14 partide, dar în jocul cu FCSB nu a arătat nivelul pe care îl așteptau fanii giuleștenilor.

Alex Dobre, criticat de Adrian Porumboiu: ”Un figurant!”

Adrian Porumboiu a declarat că nu doar în partida cu FCSB nu l-a văzut pe Dobre ieșind la rampă, ci în general nu i se pare un fotbalist care poate face diferența. Deși mulți specialiști îl consideră, poate, cel mai bun jucător din Superliga României pe Alex Dobre, fostul arbitru și fost patron de club are altă părere despre starul lui Daniel Pancu.

Porumboiu l-a etichetat pe Dobre drept figurant.

”De exemplu, Dobre, mie mi se pare un figurant. În afară că-și dă cu ulei de cânepă, nu a arătat nimic. Moruțan, băiatul ăsta care a umblat pe la toate echipele, nimic, n-a putut să dea o pasă, să câștige un duel.

Mai e și mijlocașul ala, Doumbia, care a început meciul cu o pasă perfectă pentru FCSB, când a ratat Cisotti. De unde i-o fi adus pe ăștia nu știu. Dacă tot aduci de afară, adu ceva mai bun decât ce ai pe aici. Știu ce vorbesc, am avut jucători străini de clasă la echipă.

Uite, Boutoutaou ăsta, se vede, jucător cu stofă de fotbalist. Nu ai ce să-i spui, e bun. Mai are până la Adailton sau Sânmărtean, dar se vede că are valoare. Știe cu mingea, are frâne, păi ce le-a făcut la faza aia când i-a croșetat, e fotbalist adevărat.

A avut în față și un portăraș crud...bine... ce să mai spui. Rapid, e bine că a făcut punctele astea până acum, dar se vede că în meciurile astea cu miză nu fac față. Au pierdut cu Dinamo, cu FCSB, au castigat cu U Cluj, cu șansă, au făcut egal cu Craiova în Giulești. Dar impresia e că se chinuie”, a spus Adrian Porumboiu, pentru GSP, când a făcut analiza fotbaliștilor din derby-ul FCSB – Rapid București.

Alex Dobre, cinci goluri pentru Rapid în acest sezon. E cotat la 3 milioane de euro

Venit în urmă cu doi ani la Rapid, în octombrie 2024, Alex Dobre a contabilizat până acum un total de 88 de meciuri pentru formația din Giulești, a marcat de 30 de ori și a oferit o pasă decisivă.

Transfermarkt îl cotează la 3 milioane de euro pe Alex Dobre, fotbalist născut la 30 august 1998, în vârstă de 28 de ani și înalt de 1.85 m.