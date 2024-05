Dumitru Dragomir a făcut-o praf pe FCU Craiova și nu l-a ”iertat” nici pe Adrian Mititelu: ”A bătut câmpii!”

Oltenii aveau șansa să se salveze de la retrogradare, rezultatele celorlalte partide îi erau favorabile echipei lui Adrian Mititelu, care ar fi putut ajunge cel puțin la baraj, însă formația lui Eugen Trică nu a reușit să facă față presiunii.

Dumitru Dragomir: ”Mititelu a bătut câmpii!”

Dumitru Dragomir a reacționat după retrogradarea celor de la FCU Craiova. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal i-a criticat vehement pe jucătorii oltenilor și a transmis că s-a înșelat în privința unor jucători pe care la un moment dat i-a considerat talentați.

Totodată, Dragomir a ținut să îi laude discursul lui Adrian Mititelu Jr, însă nu același lucru l-a spus în cazul patronului de la FCU Craiova, despre care a spus că ”a bătut câmpii”, atunci când a vorbit despre influența Olguței Vasilescu, primarul din Craiova.

”Vreau să spun o chestie și nu sunt răutăcios. Echipa lui Mititelu e foarte slabă. Cei mai buni trei jucători nu au făcut nici 7 kilometri, față de mijlocașii Sibiului, care au făcut de la 9 kilometri în sus. Poți să fii tot talentul din lumea asta, dacă nu scoți o minge de la adversar, nu ai rezultate.

Am văzut doi-trei mingicari de la FCU Craiova, am crezut că sunt fotbaliști. Sunt fotbaliști de salon, nu de teren mare. Sunt fotbaliști de miuțe, să dea printre picioare, cu călcâiul. Mi-a plăcut în schimb un lucru, mi-a plăcut cum a vorbit fiu-său, cel bătrân, nu. Mi-a plăcut cum a pus problema. Mititelu cel bătrân a bătut câmpii, mai ales când a început să se lege de primar. Toată viața, el a criticat. A avut un jurist care l-a învățat numai prostii. A avut încredere în el, nu vreau să spun mai multe, dar e păcat că a retrogradat FCU Craiova pentru cei o mie și ceva de susținători înfocați.

Aducea public pe toate stadioanele, pentru că Mititelu face și lucruri bune de marketing. După Gigi Becali, e cam numărul 2 la marketing. Convingerea mea este că trebuie să asculți de multe ori și de copii. Numai dacă ești bolnav sau ai ceva la cap nu poți să trăiești fără fotbal.

Dacă aș fi în locul lui, i-aș da echipa fiului meu fără să mă intereseze. Tot anul ăsta nu l-a schimbat pe Trică. Un an de zile îi promit, nici dacă promovezi, nici dacă nu... L-aș ține tot anul pe Trică. Dacă îl are pe Trică și pe Pușcaș, să îi lase doar pe ei, dau scris că promovează la zece puncte de a doua”, a spus Dumitru Dragomir la Fanatik.

Adrian Mititelu: ”Mă lupt cu morile de vânt”

După retrogradarea echipei sale, Adrian Mititelu a făcut o serie de declarații în care și-a asumat vina pentru acest insucces, însă a arătat cu degetul și spre anumite persoane din fotbalul românesc, dar și către autoritățile din Craiova.

”Este și mâine o zi, am trecut și prin momente mai grele. Am fost dezafiliat, Dragomir și Sandu mi-au luat gratis 40 de jucători. Acum am văzut că Dragomir mă tot înjură pe la televiziuni, tot povestește el, dar decalajul și problemele de acolo au început.

Când mi-au luat 40 de jucători, când m-au ținut șase ani în afara fotbalului, când mi-au blocat afacerile și când au făcut o altă echipă în Craiova, care este susținută. Banii merg acolo, susținerea merge acolo, iar eu mă lupt cu morile de vânt!

Toți oamenii de afaceri știu că echipa care trăiește din sponsorizări este CSU. Afacerile mele depinde de pixul doamnei Olguța Vasilescu. Dacă se supără pe mine și îmi blochează o autorizație de construcție... e foarte greu!

Trebuie să mă port cu mănuși, sunt între ciocan și nicovală. Nu mi-am permis nici măcar să mă plâng. Noi nu suntem doriți de autorități, a trebuit să mă abțin. Pe fondul ăsta de presiune, faci greșeli”, a spus patronul oltenilor.