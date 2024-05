Oltenii au câștigat un singur meci în play-out-ul Superligii României, iar eșecul cu sibienii din ultima etapă, de pe stadionul ”Ion Oblemenco”, a pus punct experienței echipei din Bănie din prima ligă.

Adrian Mititelu, discurs-manifest după ce a retrogradat FCU Craiova: ”Un șoc! Eu sunt singurul vinovat”

Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, a vorbit după meci despre situația critică în care a ajuns formația de pe ”Ion Oblemenco”. Omul de afaceri a menționat că el este singurul vinovat pentru problemele din Bănie.

De asemenea, Mititelu Sr. a menționat că a pierdut în ultimii trei ani nu mai puțin de 20 de milioane de euro și că în perioada următoare va lua o decizie cu privire la viitorul clubului pe care-l patronează.

”E o seară foarte grea pentru noi, însă după cum am jucat în ultimele 7-8 meciuri nu meritam să mai rămânem în prima ligă. Dacă există un vinovat pentru această situație, eu sunt acela. Eu sunt responsabil, eu am luat toate deciziile. Îmi pare rău, sunt 19 ani de muncă.

Altele au fost planurile. Nici nu ne gândeam că anul ăsta nu vom juca în play-off. Am simțit săptămâna asta că acesta va fi ultimul meci în Liga 1, presimțeam că vom pierde. O să anunțăm zilele următoare care e viitorul acestei echipe. Săptămâna viitoare o să spunem mai multe lucruri.

E un șoc, am cheltuit foarte mulți bani, suntem înghenuncheați acum. Suntem într-un moment de cotitură. Am niște discuții în familie, au dreptate, i-am expus foarte mult. Să știți că am adus în jur de 12-13 milioane de euro în club de la revenire (n.r. în Liga 1).

Am minus 20 de milioane în trei ani. Nu e ușor. În Craiova, probabil foarte mulți se bucură. Suporterii au dreptate, dar mulți dintre ei arată că nu mă respectă. E greu să spui că vei face și vei drege, când vin aceiași oameni și te înjură”, a spus Adrian Mititelu.

Cum arată clasamentul play-out-ului Superligii României