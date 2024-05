Adrian Mititelu e resemnat: ”Mă lupt cu morile de vânt”

Oltenii erau la mâna lor în această etapă, având în vedere că au fost ajutați de rezultatele din celelalte partide. Cu un succes în fața sibienilor, cei de la FCU Craiova ar fi ajuns cel puțin la barajul pentru evitarea retrogradării.

După meci, Adrian Mititelu, finanțatorul celor de la FCU Craiova, a oferit o serie de declarații în fața reporterilor prezenți la zona mixtă și și-a asumat vina pentru situația în care a ajuns echipa sa.

Printre altele, omul de afaceri a amintit și de precedenta retrogradare a echipei sale, din anul 2011, urmată de dezafilierea echipei.

Adrian Mititelu: ”Mă lupt cu morile de vânt”

„Este și mâine o zi, am trecut și prin momente mai grele. Am fost dezafiliat, Dragomir și Sandu mi-au luat gratis 40 de jucători. Acum am văzut că Dragomir mă tot înjură pe la televiziuni, tot povestește el, dar decalajul și problemele de acolo au început.

Când mi-au luat 40 de jucători, când m-au ținut șase ani în afara fotbalului, când mi-au blocat afacerile și când au făcut o altă echipă în Craiova, care este susținută. Banii merg acolo, susținerea merge acolo, iar eu mă lupt cu morile de vânt!”, a transmis Adrian Mititelu, la zona mixtă.

Rezultatele modeste din 2024 au adus-o pe FCU Craiova în zona retrogradării. Oltenii au încheiat anul 2023 cu trei victorii în campionat și o calificare în sferturile de finală ale Cupei României, după care a urmat dezastrul.

Din ianuarie, în 18 partide, echipa lui Adrian Mititelu a obținut doar două victorii și trei rezultate de egalitate.

Adrian Mititelu: ”Afacerile mele depinde de pixul doamnei Olguța Vasilescu”

Acum, Adrian Mititelu, finanțatorul celor de la FCU Craiova, trebuie să se pregătească pentru următorul sezon de Liga 2. Imediat după meciul care i-a trimis echipa în eșalonul secund, omul de afaceri a reacționat dur și a vorbit inclusiv despre situația de la celălalt club din Craiova.

Mititelu nu a uitat-o nici pe Olguța Vasilescu, primarul din Craiova, cu care spune că trebuie să se poarte „cu mănuși”.

„Toți oamenii de afaceri știu că echipa care trăiește din sponsorizări este CSU. Afacerile mele depinde de pixul doamnei Olguța Vasilescu. Dacă se supără pe mine și îmi blochează o autorizație de construcție... e foarte greu!

Trebuie să mă port cu mănuși, sunt între ciocan și nicovală. Nu mi-am permis nici măcar să mă plâng. Noi nu suntem doriți de autorități, a trebuit să mă abțin. Pe fondul ăsta de presiune, faci greșeli”, a spus Adrian Mititelu.