FCSB se află pe locul 12, cu doar 13 puncte, la egalitate cu ardelenii, care sunt pe locul 11 datorită golaverajului mai bun.

Dumitru Dragomir: ”La FCSB, haosul e mai mare decât la CFR Cluj!”

Dumitru Dragomir a explicat care este în opinia sa cauza problemelor de la FCSB și CFR Cluj, cele două echipe care au dominat campionatul în ultimii ani, dar care, în acest sezon, par să nu se mai regăsească.

Fostul președinte LPF susține că unul dintre motive este că atât campioana României, cât și echipa din Gruia sunt dezorganizate. De altfel, Dragomir crede că ambele formații au pierdut jucători importanți, fie din cauza accidentărilor, fie din cauză că au plecat.

”S-a întâmplat exact ce am prevăzut eu. Sunt mai multe cauze, conducerea nu e coordonată cu jucătorii. Unii jucători sunt mulțumiți, alții sunt nemulțumiți, se acumulează multă pierdere de energie, multe frustrări și atunci nu îți iese jocul. În afară de asta, au plecat jucători de valoare, nu ai cu cine să îi înlocuiești.

Dacă intră în play-off, FCSB și CFR ar trebui să vină cu șampania de acasă, normal ar trebui să intre amândouă, că sunt echipe bunicele, nu grozave, dar bunicele, doar că sunt dezordonate la ora asta, haos mare la echipă. La FCSB, haosul e mai mare”, a spus Dumitru Dragomir pentru PRO TV și Sport.ro.

Clasamentul din Superliga României

