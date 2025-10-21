A doua zi după eșecul suferit de ardeleni în meciul cu Petrolul, scor 0-1, clubul din Gruia a oficializat despărțirea de Andrea Mandorlini.

Petrescu, înapoi la CFR?! Dumitru Dragomir: ”O idee măreață!”

Dumitru Dragomir, care a anticipat plecarea tehnicianului Italian, odată cu venirea lui Iuliu Mureșan în funcția de președinte al clubului, a fost întrebat despre decizia luată de Ioan Varga, dar și despre posibilitatea ca Dan Petrescu să revină pe banca echipei.

”Este o idee excelentă, este chiar măreață, înseamnă că are minte multă Neluțu ăsta. Ce, a uitat să antreneze? Numai că eu știam că e bolnav. Ar fi foarte bine să revină. Ăsta e antrenor mare”, a spus Dumitru Dragomir pentru PRO TV și Sport.ro.

Comunicatul prin care CFR a anunțat despărțirea de Andrea Mandorlini

"Mulțumim, Andrea Mandorlini! Clubul CFR 1907 Cluj și tehnicianul Andrea Mandorlini au încetat colaborarea începând din această seară. În următoarea perioadă, de pregătirea echipei se vor ocupa antrenorii noștri secunzi, Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.a

Îi mulțumim domnului Mandorlini pentru munca depusă la CFR Cluj în cele trei mandate ca antrenor al echipei noastre și îi dorim mult succes mai departe!", a transmis CFR Cluj, pe pagina de Facebook.

