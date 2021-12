Dumiter a vorbit despre momentul controversat din meciul cu UTA: „Nu am văzut nicio fază!” Declarație sinceră: „După transfer am stagnat câteva luni”

Roș-albaștrii s-au impus după două goluri înscrise din penalty de Florin Tănase. Cele două lovituri de pedeapsă au fost acordate de arbitrul Marian Barbu în urma unor faze controversate. Prima dintre ele a fost obținută de Octavian Popescu, după ce a căzut ușor în urma unui contact în careu, dar a exagerat faza.

Cea de-a doua a venit după un henț făcut de arădeni, însă la faza anterioară, balonul a fost trimis în careu de Dumiter, după ce ieșise din teren. Jucătorul FCSB-ului a vorbit la finalul meciului despre victoria obținută și a comentat și faza menționată mai sus.

„Nu am văzut nicio fază, nu m-am uitat, nu mă interesează!”

„O victorie grea, muncită, cei de la UTA au venit foarte hotărâți să câștige meciul, din câte s-a văzut, dar mă bucur că am reușit să câștigăm. Nu știu, sincer, nu pot să vă spun. Nu am văzut nicio fază, nu m-am uitat, nu mă interesează. Când am intrat m-am concentrat să joc cât mai bine, să îmi ajut echipa și la final să obținem cele trei puncte.

Arbitrii din Liga 1 greșesc mai mereu, trebuie văzut la ei în Comisie să se regleze aceste lucruri.

Nu știu să vă spun exact, sincer, m-am uitat la adversar, am văzut că a venit prin alunecare și am încercat să îl evit. L-am văzut după aceea pe Vali că era singur în careu, i-am pasat, mai departe, a fost decizia arbitrului”, a declarat Dumiter la finalul meciului.

Andrei Dumiter: „După acest transfer am stagnat câteva luni!”

Jucătorul transferat de la Sepsi în vară a vorbit și despre forma în care se află, după ce în meciul cu Universitatea Craiova a reușit să înscrie. Dumiter a ținut să evidențieze perioada mai dificilă prin care a trecut în primele sale luni petrecute la FCSB.

„Ori de câte ori se apelează la mine vreau să intru, să îmi fac treaba cât mai bine, să joc și să câștigăm fiecare meci, chiar avem nevoie de foarte multe puncte. Mă bucur foarte mult că am început să joc, sper să o fac în continuare și să ne îndeplinim obiectivul, acela de a câștiga campionatul.

Sunt într-o formă foarte bună. A venit de la sfârșitul sezonului trecut de la Sepsi, a continuat, dar după acest transfer am stagnat oarecum câteva luni, dar muncind foarte mult mi-am recăpătat forma sportivă. Până la urmă, așa este peste tot, trebuie să joci foarte bine când ți se oferă șansa ca să ai în continuare șanse de a-ți demonstra calitățile și valoarea”, a adăugat fotbalistul.