Duckadam da o sentinta TERIBILA pentru Dinamo: "Nu cred ca incheie campionatul!" Care crede ca ar fi singura solutie de salvare

Helmut Duckadam si-a pierdut complet increderea in promisiunile facute de spanioli pentru viitorul lui Dinamo.

Fostul mare portar nu crede nici macar ca Dinamo va reusi sa incheie actuala editie de campionat! Duckadam spune ca promisiunile neonorate ale investitorilor vor duce la litigii si datorii carora clubul nu le va putea face fata. In opinia fostului stelist, singura solutie pentru Dinamo e chiar falimentul si revenirea din Liga a 4-a dupa modelul Rapid.

"Eu nu cred ca Dinamo va reusi sa termine campionatul. Jucatorii o sa plece, clar. Ramane Dinamo fara echipa, fara bani, fara viitor. Am mai spus-o, cred ca singura solutie este intrarea in faliment si revenirea din Liga a 4-a. Ce au facut suporterii a fost fantastic, dar nu cred ca vor mai putea sa sustina echipa in continuare, nu sunt bani pentru salariile foarte mari de la Dinamo", a spus Duckadam.