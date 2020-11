BREAKING NEWS | Insolventa, singura SCAPARE a lui Dinamo! Anunt CUTREMURATOR pentru club: "N-are cum sa mearga mai departe, altfel e faliment!"

Fostul ministru Andrei Gerea, una dintre vocile Programului DDB, vorbeste in termeni categorici despre viitorul clubului.

Gerea spune ca singura salvare a clubului de la faliment e o noua intrare in insolventa. Gerea e suparat pe Negoita, care a vrut doar sa scape de datorii si a pasat clubul spaniolilor. Fostul demnitar n-are nicio speranta de la Pablo Cortacero.

"Negoita a dat clubul catre nimeni. Daca nu se vine cu o injectie masiva de capital, ehcipa nu are cum sa mearga mai departe. Insolventa e singura scapare. Dar in insolventa cu Cortacero actionar n-ai nicio sansa. Ai oluna sau doua cu datorii la stat si ai intrat in faliment. Nu putem merge mai departe cu indivizii astia fara a schimba modul de lucru de pana acum. In mod evident, nu au solutii financiare. Cortacero incearca sa scoata pieptul in fata, sa ne arate, sa spuna ca el e dinamovist de mic. Au pus clubul pe butuci.

Negoita nu a respectat memorandumul pe care il avea cu Program DDB. Eu cred ca gaseam finantatori, sponsori, nu trebuia sa vina un singur sponsor, puteam aduce mai multi, trezeam simpatie pentru un proiect socios, am fi reusit sa gestionam situatia. Fanii isi doresc sa faca orice numai sa salveze clubul. Din punctul meu de vedere, situatia e clara. Fara un acord de capital, Dinamo 1948 nu mai poate exista, nu mai poate merge mai departe.

Totusi, ca sa nu ne dam batuti, am fi dispusi sa incercam o insolventa, renuntand la cheltuieli, sa avem discutii cu jucatorii si sa ajungem la un buget de salarii decent, sa revenim la situatia din vara, sa incercam sa mergem mai departe. Daca acest Cortacero pleaca, sa se duca toti! Sa nu-i mai vad in Romania", a spus Gerea la Digisport.