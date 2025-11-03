Gigi Becali a transmis că va investi până la 6 milioane de euro pentru transferurile din iarnă. Pentru a le face loc achizițiilor, FCSB trebuie să se despartă de mai mulți jucători din lotul actual, iar trei nume au fost deja stabilite: Malcom Edjouma (contract scadent în decembrie), Vlad Chiricheș și David Kiki.

David Kiki, OUT de la FCSB. A ratat Mondialul, iar Becali nu îl mai vrea



În cazul lui David Kiki este vorba de o nouă răsturnare de situație. Deși se află de ceva vreme în dizgrația lui Becali, fundașul primea asigurări, luna trecută, că va rămâne la FCSB cel puțin în vară, însă cu condiția să se califice la CM 2026. Finanțatorul campioanei aflase că FCSB poate încasa un bonus important de la FIFA în cazul în care Benin, cu David Kiki în lot, se va califica la turneul final.



Situația s-a schimbat drastic pentru Benin. Deși se afla pe primul loc în grupă, naționala lui David Kiki a pierdut clar ultimul joc din preliminarii, 0-4 cu Nigeria, a încheiat pe locul 3 și a ratat orice șansă de a participa la Mondial.



Ratarea calificării este sinonimă cu excluderea lui David Kiki de pe lista LPF. Beninezul va fi astfel nevoit să își găsească o nouă echipă în vară, după cum a anunțat Gigi Becali, luni.



"În iarnă pleacă Edjouma, pleacă Chiricheș. Nu vor mai fi pe listă. Nu o să mai fie nici Kiki. Dacă nu își revine și nu va juca măcar la 80% din ce a jucat până acum, pleacă și Crețu. Deocamdată nu îl pun pe Crețu pe listă pentru că vreau să-l văd", a spus Gigi Becali, la Fanatik.



Kiki, doar 6 meciuri la FCSB în acest sezon

David Kiki a semnat vara trecută cu FCSB, din postura de jucător liber de contract. Fundașul din Benin, care a mai jucat în România la Farul Constanța, a strâns doar 15 meciuri la formația roș-albastră.



În acest sezon, Kiki a fost utilizat în doar 6 partide de FCSB. Ultima dată a apărut pe teren în duelul cu Gloria Bistrița (3-1), din Cupa României.



3 trofee a cucerit Kiki în România: două titluri în Superliga (unul cu Farul Constanța, unul cu FCSB) și o Supercupă a României (cu FCSB)

