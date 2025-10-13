Răsturnare de situație la FCSB! Gigi Becali: "Nu-l mai dau afară! Iau 600.000 de euro"

Nemulțumit de prestațiile lui David Kiki (31 de ani), Gigi Becali anunța recent că îi va rezilia contractul fundașului lateral din Benin. Între timp, patronul campioanei s-a răzgândit.

Gigi Becali nu îl mai dă afară pe David Kiki: "Iau 600.000 dacă se califică la Mondial"



După ce a aflat că Benin, cu David Kiki în lot, este foarte aproape de calificarea la CM 2026, Becali a decis să îl păstreze pe fostul jucător de la Farul. Motivul? FIFA va acorda bonusuri financiare generoase cluburilor care dau jucători la turneul final de anul viitor.



Pe lângă David Kiki, FCSB speră să dea și jucători români la CM 2026, ceea ce ar aduce o sumă de ordinul milioanelor de euro în conturile campioanei.



"Spun în premieră. Înaintea meciului cu Craiova, m-a sunat Lucescu cu vreo două ore înaintea meciului și a zis: 'Băi, Gigi, îți urez succes pentru că ai mare nevoie la meciul ăsta'. I-am spus: 'De azi încolo, pentru gestul pe care l-ai făcut tu, voi fi și eu cu echipa națională'. I-am promis și voi ține și mai mult cu naționala de acum.



Dacă ne calificăm la Cupa Mondială, eu iau vreo 3-4 milioane de euro. 600.000 de jucător! Iau și de la Ngezana. Dacă nu e Ngezana, iau de la Kiki. E între ei doi. Nu-l dau afară pentru că nu pot, are contract. Nu-l bag pe listă, dar va juca la națională și iau bani. Dacă se califică și iau bani, îl mai dau? Rămâne pentru că iau banii!", a spus Gigi Becali, la Fanatik.