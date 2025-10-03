Malcom Edjouma și David Miculescu au suferit accidentări în timpul partidei cu Young Boys, iar cei doi vor efectua RMN-uri pentru a se stabili cât de grave sunt problemele medicale.

Edjouma și Miculescu ratează FCSB - Universitatea Craiova



Indiferent de diagnostice, Mihai Stoica anunță că Edjouma și Miculescu sunt scoși din calcule pentru derby-ul FCSB - Universitatea Craiova, care se joacă duminică, de la ora 20:30.



"Miculescu se pare că are o leziune musculară, e posibil să fie chiar o ruptură, să fie ceva grav. În seara asta, el și Edjouma vor face un RMN. Pot fi doar 6 zile dacă Marijana Kovacevic poate interveni.

La Graovac nu poate interveni. E importantă zona în care s-a produs leziune. Miculescu și Edjouma nu vor juca cu Craiova", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

Pe lista jucătorilor accidentați de la FCSB se mai numără acum Joyskim Dawa, Ionuț Cercel, Daniel Graovac și Mihai Lixandru.

