Doua luni in tribune si amenda 2000 de euro pentru ca s-a facut ZID pentru suporterii olteni! Ce sanctiune a primit oficialul Craiovei care s-a luat de Morutan

Incidentele de la finalul ultimului derby Craiova - FCSB se lasa cu urmari.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Emil Pieleanu, delegatul CSU, a fost sanctionat cu doua luni suspendare si cu o amenda in valoare de 9000 de lei dupa ce s-a luat de stelisti la finalul meciului. Pe Pieleanu l-a deranjat reactia mai multor jucatori ai FCSB in fata fanilor Craiovei. Morutan l-a suparat cel mai rau. A facut semne obscene in directia fanilor, iar Pieleanu l-a luat la intrebari. Conflictul a escaladat, iar oficialul s-a aflat la un pas de o confruntare si cu Planic. Pieleanu e singurul pedepsit in urma incidentelor de la finalul derby-ului, conform hotararilor comunicate azi de Comisia de Disciplina a FRF.