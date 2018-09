Dorin Rotariu a explicat motivul pentru care nu a ajuns in vara la FCSB: "Am luat cea mai buna decizie!"

FCSB a vrut sa il transfere, la inceputul verii, pe Dorin Rotariu.

FCSB l-a vrut pe Dorin Rotariu si era dispusa sa plateasca peste 2 milioane de euro ca sa il transfere de la Brugge.

Rotariu nu a acceptat, si a ajuns pana la urma in Olanda, la AZ Alkmaar, sub forma de imprumut.

"Am discutat atunci, a fost interes, insa eu am ideile mele, si preferintele mele au fost altele."

"Am asteptat, pentru ca perioada numai ce incepuse, am asteptat sa vina si alte oferte."

"Consider ca Olanda este cea mai buna varianta, desi am avut oferte financiare mai bune."

"Ma bucur ca am ajuns in Olanda, am vazut mentalitatea, conditiile. Cand vii ca jucator nou, nu este usor. Alta mentalitate, dar m-am acomodat, ma simt bine si sper sa am rezultate.", a spus Rotariu la Telekomsport.

Dorin Rotariu a prins doar 77 de minute in primele patru etape din campionatul Olandei.