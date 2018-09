Ilie Nastase, dupa eliminarea Simonei Halep de la US Open: "Staff-ul ei a gresit! Parca nici nu mai are nevoie de antrenor!"

Ilie Nastase a vorbit de curand de ultimele intamplari de la US Open, incercand sa explice esecul liderului mondial la New York.

Fostul tenismen roman este de parere ca echipa romancei din fruntea clasamentului mondial a gresit cand au lasat-o sa evolueze la Cincinnati. “La baieti, mai toti jucatorii din top 50, daca nu cumva din top 100, sunt foarte buni. Competitia este mult mai dura. La fete nu sunt sigur ca se poate spune acelasi lucru nici macar in privinta primelor 10. Accidente ca acela s-au mai intamplat si se vor mai intampla. E pacat, totusi, pentru ca senzatia mea e ca staff-ul Simonei Halep a gresit. Daca eram in locul lor, n-o lasam sa joace la Cincinnati. A acumulat prea multa oboseala acolo”, a spus “Nasty” pentru Libertatea.

Nastase a comentat de asemenea si pe marginea explicatiilor oferite de Simona Halep dupa eliminarea suferita in primul tur la US Open. “Caldura, da, era si pe vremea mea. De fapt, nu caldura in sine deranja, ci umiditatea foarte ridicata. Zgomotul insa nu tin minte sa ma fi deranjat. Da, se mai aud avioanele care decoleaza sau aterizeaza pe aeroportul din apropiere, dar te obisnuiesti”, a continuat Nastase.

Primul numar 1 din clasamentul de simplu masculin a vorbit si despre despartirea Simonei Halep de Andrei Pavel, cel care este acum antrenor principal in echipa lui Marius Copil. “La Montreal nu mi s-a parut ca a jucat defensiv. In ceea ce priveste partida de la US Open, mai trebuie sa te lase si adversarul sa joci ofensiv. Pai, aia, Kanepi, dadea in minge de-o rupea! Cum sa joci ofensiv cu ea, mai ales daca esti asa, mai mica, cum e Simona? Nu cred ca la ea mai conteaza antrenorul atat de mult. Uneori, parca nici nu mai are nevoie de antrenor”, a conchis fostul mare tenismen roman.