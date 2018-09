VIDEO | Karius s-a facut de ras si in Turcia! Gafa care "a furat" victoria lui Besiktas cu 4 minute inainte de final

Karius a comis-o si in Turcia.

Karius a plecat de la Liverpool in aceasta vara dupa finala UEFA Champions League cu Real Madrid in care a gafat incredibil si dupa venirea lui Alisson. Portarul german a ajuns in Turcia, la Besiktas, si s-a facut rapid remarcat. Tot printr-o gafa.

Karius a iesit gresit pe o centrare, iar Sakho a egalat pentru Bursaspor in minutul 86. Besiktas conducea cu 1-0 dupa golul lui Babel din minutul 51.