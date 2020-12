Tragerea la sorti a 16-imilor Europa League, LIVE TEXT & VIDEO de la ora 14:00 | Ianis s-ar putea duela cu echipa lui Mircea Lucescu! Cum arata urnele

Tragerea la sorti a 16-imilor Europa League are loc de la ora 14:00 si va fi transmisa in format LIVE TEXT & VIDEO aici.

32 de echipe s-au calificat in 16-imile de finala ale Europa League, 24 de echipe din grupele competitiei, iar alte 8 din postura de ocupante ale locului 3 in grupele Champions League.

Echipele care vin din cea mai importanta competitie europeana inter-cluburi sunt Ajax, Club Brugge, Manchester United, Sahtior Donetsk, Dinamo Kiev, Krasnodar, Olympiacos si Salzburg.

Cele 32 de echipe au fost impartite in doua urne valorice, printre echipele din prima urna aflandu-se AC Milan, Rangers, AS Roma, Arsenal, Napoli si Tottenham. Din a doua urna valorica fac parte, printre altele, Slavia Praga, Young Boys, Dinamo Kiev si Benfica.

In 16-imile Europa League nu se pot infrunta echipe din aceeasi tara sau care au jucat in aceeasi grupa. Astfel, printre duelurile interesante care ar putea avea loc in aceasta faza a competitiei se numara AC Milan - Slavia Praga sau Rangers - Dinamo Kiev, unde Ianis Hagi ar putea infrunta echipa lui Mircea Lucescu.

Tragerea la sorti a 16-imilor Europa League este programata de la ora 14:00 si va fi transmisa in format LIVE TEXT & VIDEO pe www.sport.ro

Meciurile tur ale 16-imilor de finala vor avea loc pe 18 februarie, returul urmand a se disputa pe 25 februarie. Tragerea la sorti a optimilor de finala ale Europa League este programata pe 26 februarie.