"Steaua a murit cand a luat-o Becali!" George Simion, liderul partidului SURPRIZA AUR: "Am intrebat ce e M*** Lucescu!"

AUR a fost marea surpriza a alegerilor parlamentare de pe 6 decembrie. Formatiunea va avea peste 10% dintre parlamentari in noua legislatura.

Liderul AUR, George Simion, este si unul dintre fondatorii gruparii ultras "Uniti sub Tricolor", care urmareste peste tot nationala Romaniei si nu este afiliata niciunul club.

Simion spune ca a fost stelist in copilarie. Pasiunea sa pentru ros-albastri a incetat dupa ce clubul a fost preluat de Gigi Becali.

"Steaua a murit cand a luat-o Becali. In sufletul meu, Steaua e cea a lui Duckadam si Lacatus. Pentru mine, Steaua nu mai exista in nicio forma. De prin 2002-2003 n-am mai tinut cu niciun club, dar, in schimb, am descoperit in profunzime lumea aceasta a suporterilor, care inseamna pasiune si atasament", a spus Simion pentru gsp.ro.

Politicianul a fost pentru prima oara pe stadion la un meci jucat de Rapid.

"As fi vrut ca primul meu meci pe stadion sa fie la Steaua, dar tata m-a dus la Rapid. De atunci m-au fascinat tribunele. Eram cu ochii pe ce se intampla prin peluze si mai intrebat ce inseamna chestia aia cu 'M... Lucescu' ", si-a amintit Simion.