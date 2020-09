"Am inceput ca o mare echipa, dar am luat goluri de tot rasul! E inutil sa spun ca scorul e nedrept!" Pancu, in DEPRESIE dupa ce Gaz Metan i-a dat 4 goluri

Poli Iasi a primit 4 goluri pentru al doilea meci la rand.

Dupa 4-0 la Botosani, echipa lui Pancu a luat 4 si pe teren propriu, cu Gaz Metan Medias.

Pancu e suparat din cauza rezultatului, dar promite sa schimbe lucrurile la Poli.

"Am inceput ca o mare echipa, agresiva, pressing, gol marcat in startul meciului. Din cauza mentalitatii facem un pas in spate, urmeaza niste goluri de Cascadorii Rasului... Pentru asta sunt trist, e vorba de sansa. Azi am avut un lot bun la dispozitie. E inutil sa spun ca scorul e nedrept, scorul ramane pe tabela. Am avut situatii, am atacat spatii, am facut pressing, am aratat un fotbal placut contra unei echipe de playoff din sezonul trecut. Echipa asta a fost obisnuita sa joace intr-un fel, cu mine nu pot juca decat decat asa cum vreau eu, altfel. Sunt convins ca suntem pe strada cea buna. Va trebui sa mai luam un atacant, am inteles ca deja a semnat, e un varf pe care l-am urmarit mult timp. Si in aparare ne trebuie oameni. Vom arata un progres in etapa urmatoare", a spus Pancu la Digisport.