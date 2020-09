Prima reactie a lui Pancu dupa ce a obtinut prima victorie in deplasare: "Nu ma asteptam sa gasesc asta in Liga 1. Am incercat sa schimb multe intr-o luna!"

Daniel Pancu s-a declarat nemultumit de situatia actuala in care se afla Poli Iasi, dar mai ales de felul in care a preluat echipa in urma cu o luna.

Daniel Pancu a obtinut prima victorie in deplasare din Liga 1 si a doua victorie din acest sezon. Antrenorul lui Poli Iasi nu este tocmai incantat de situatia in care se afla echipa si spera sa poata remedia lucrurile intr-un timp cat mai scurt. Pancu spune ca a preluat o echipa 'cazuta' si mai are mult de munca pentru a o redresa:

"Am inceput foarte slab jocul, in minutul 1 puteau sa deschida scorul. Vorbesc in continuare de mentalitatea clubului, o echipa care se lupta de multi ani pentru evitarea retrogradarii nu poate sa fie altfel.

O echipa antrenata de mine trebuie sa fie caracterizata prin curaj, atitudine si forta ofensiva. Am incercat sa schimb asta intr-o luna, am preluat o echipa cazuta. Am lucrat foarte multe pe recuperarea mingii sus, pressing, atitudine si organizare. Cred ca astazi am castigat si tactic acest joc, pentru ca ne-am creat de multe ori superioritate in spatele liniei de mijlocasi.

Onea mi-a adus aminte de jucatorul de la Afumati pe care il aveam adversar in Liga 3 si pe care l-am urmarit foarte mult. E un jucator tanar, de viitor. Cred ca Adrian Mutu ar trebui sa se uite foarte atent la Onea.

Nu sunt de acord cu marii intelepti si antrenori ai Romaniei care pun pe primul plan rezultatul, pentru mine evolutia conteaza foarte mult, modul in care castigam sau pierdem un joc. Mai avem foarte mult de munca, sunt lucruri elementare pentru mine pe care nu ma asteptam sa le gasesc la Liga 1. In acest moment, echipa aceasta nu cred ca este la 50% din capacitatea ei reala", a spus Pancu, la Digi Sport.

Poli Iasi a urcat pe locul 7 in Liga 1, cu 6 puncte. Echipa antrenata de Daniel Pancu are doua infrangeri si doua victorii in cele patru meciuri din acest sezon.