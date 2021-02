Ioan Andone face un anunt surprinzator despre stadionul din "Stefan cel Mare"! "Eu am vazut proiectul"

Ioana Andone este o legenda a clubului Dinamo si a reusit sa castige trofee atat ca jucator, cat si ca antrenor.

De-a lungul timpului au fost multe discutii despre un stadion nou la Dinamo, insa cel mai mare progres a fost prezentarea unei machete. Odata cu EURO 2020 si includerea stadionului din "Stefan cel Mare" intre cele 4 stadioane care trebuiau reconstruite, fanii dinamovisti au crezut ca isi vor vedea in sfarsit visul implinit.

Totusi, problemele juridice au impiedicat din nou constructia unui nou stadion, iar acum fanii actionari din DDB incearca sa aduca din nou in prim-plan ideea constructiei unei arene noi, dupa ce au discutat inclusiv si au primit asigurari din partea CNI (compania nationala de investitii).

Respectivele probleme juridice au fost intampinate si de un grup de investitori din Germania, conform lui Ioan Andone. "Falcosul" declara ca exista o sansa importanta ca investitia sa aiba loc, insa toate problemele cu actele i-au facut pe nemti sa-si opreasca intentiile de finantare.

"Dupa prima experienta, eu am vazut la domnul Badea... era in niste negocieri cu niste investitori spanioli de a face un stadion nou, chiar pe locul actualului stadion. Eu am vazut proiectul. Am vazut macheta. Erau nemti, investitori nemti. Dar erau complicate actele, pentru ca terenul e al Primariei Capitalei, constructiile sunt ale Ministerului de Interne, deci acolo e incurcat. Nu conteaza unde e, sa fie in Dinamo, sa fie stadion. Daca s-ar face la Dinamo si Dinamo ar juca cu portine inchise", a spus Ioan Andone la Look Sport Live.