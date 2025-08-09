Tehnicianul a ținut să sublinieze atitudinea pozitivă a jucătorilor săi, dar a identificat clar și problema care a dus la pierderea meciului.



"Dacă ne băteau și nu avem atitudine trebuia să ne fie rușine, însă așa nu ne rămâne decât să fim încrezători că putem să obținem victorii.



E greu să vorbesc acum la cald despre asta (n.r. - ce i-a plăcut și ce nu la jocul echipei sale). Faptul că nu am fost mai rapizi în luarea unor decizii, asta nu mi-a plăcut", a spus Ianis Zicu la finalul meciului.



Farul, învinsă la limită de noul lider

Reacția antrenorului vine în contextul în care Farul Constanța a fost învinsă cu scorul de 2-1 de UTA, sâmbătă seara, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii. În urma acestui rezultat, arădenii au urcat pe primul loc în clasament.



Pe arena "Francisc Neuman", gazdele au deschis scorul prin cipriotul Marinos Tzionis (8'), însă Farul a egalat după pauză, prin Eduard Radaslavescu (61'). Golul care a adus victoria arădenilor a fost marcat de fundașul Dmitro Pospelov (78').



Constănțenii au forțat egalarea pe final și au ratat trei ocazii mari prin Victor Dican (88), Eduard Radaslavescu (90+4') și Ionuț Cojocaru (90+6'), însă nu au mai putut modifica tabela.

