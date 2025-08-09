GALERIE FOTO Pasă superbă în UTA - Farul marca Eduard ”Iniesta” Radaslavescu și ratare monumentală Ișfan: ce fază au irosit ”marinarii”

Pasă superbă &icirc;n UTA - Farul marca Eduard &rdquo;Iniesta&rdquo; Radaslavescu și ratare monumentală Ișfan: ce fază au irosit &rdquo;marinarii&rdquo; Superliga
UTA - Farul, LIVE TEXT - AICI.

utaFarul ConstantaAlexandru Isfaneduard radaslavescu
Cele două echipe și-au dat întâlnire la Arad sâmbătă după-amiază, în etapa cu numărul 5 din sezonul regulat al Superligii României. Partida a avut loc pe stadionul ”Francisc von Neuman”.

Pasă superbă în UTA - Farul marca Eduard ”Iniesta” Radaslavescu și ratare monumentală Ișfan: ce fază au irosit ”marinarii”

Sursă Foto: Captură Digi Sport

În minutul 25 al meciului, Farul Constanța a câștigat posesia balonului la jumătatea terenului, iar Eduard Radaslavescu i-a pasat cu exteriorul pe poziție viitoare lui Alexandru Ișfan.

Atacantul a sprintat spre balon și a deviat fin pe lângă Iliev, care a ieșit din poartă să intercepteze mingea. Dintr-o poziție favorabilă, Ișfan a trimis pe lângă poartă, când nimeni nu ar mai fi putut-o salva pe UTA de gol.

Echipele de start

  • UTA: Iliev - Țuțu, Pospielov, Poulolo, Padula - Ov. Popescu, Van Durmen - Costache, A. Roman, Tzioni - Abdallah

Rezerve: Gorcea, F. Iacob, Benga, Alomerovic, Hrezdac, L. Mihai, Țăroi, Zsori, Olar, A. Matei, Vlăsceanu

Antrenor: Adrian Mihalcea

  • Farul Constanța: Buzbuchi - Maftei, Larie, Țîru, Cr. Ganea - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Ișfan, R. Tănasă

Rezerve: R. Munteanu, Ducan, Furtado, Duțu, Pellegrini, Dican, Seruca, N. Popescu, G. Iancu, Sima, I. Cojocaru

Antrenor: Ianis Zicu

