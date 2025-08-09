Arădenii au primit vizita ”marinarilor” sâmbătă seară pe ”Francisc von Neuman” în etapa cu numărul 5 din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, UTA A înregistrat toate cele trei puncte, în timp ce Farul a plecat spre Constanța fără niciun punct.



Opriți clasamentul! UTA, pe primul loc în SuperLiga după victoria cu Farul



După victorie, UTA a avansat, cel puțin temporar, în vârful clasamentului în Superliga României. După cinci etape desfășurate în sezonul regulat, echipa lui Adi Mihalcea a înregistrat 11 puncte.



UTA a bifat trei victorii la care s-au adăugat două rezultate de egalitate. La finalul acestei etape, UTA ar putea fi devansată de Rapid, Universitatea Craiova și Dinamo, dacă echipele își vor câștiga meciurile.

