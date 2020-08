Discurs emotionant al lui Bergodi dupa ce a pierdut titlul: "Ce au facut baietii astia e o minune, au dat speranta unui oras intreg!"

Cristiano Bergodi si-a felicitat jucatorii pentru reusita fantastica din playoff-ul Ligii 1!

Imediat dupa meci, italianul a avut un discurs emotionant in fata camerelor. Bergodi e gata sa o ia de la capat in noul sezon.

"Nu e un moment dificil, trebuie sa stii sa pierzi. S-a intamplat ca am pierdut titlul, dar nu e problema. Ce am facut pana acum e datorita muncii acestor baieti. Vreau sa le multumesc, am dat o speranta unui intreg oras ca putem lua titlul. CFR a fost mai buna, asa s-a intamplat. Punctul forte al Clujului este pozitionarea la faze fixe. Al doilea gol ne-a taiat picioarele. A fost greu sa jucam cu o echipa care are atata experienta.

Noi am facut o minune ca am ajuns pana la ultimul meci. Sa le multumim baietilor si gata. Am inceput bine, am deschis bine jocul. Dar, dupa golul de 1-1 ne-a fost frica si s-a vazut ca nu suntem obisnuiti sa jucam unele meciuri din punct de vedere mental. A venit frica, nu mai jucam pe jos, nu era modul nostru de a juca. E dezamagire mare, dar ceea ce au facut baietii este un mare lucru. O luam de la capat anul viitor si o sa vedem ce se poate intampla", a spus Bergodi la Digisport.