Prima reactie a lui Bergodi dupa ce Craiova a mai facut un pas spre titlu! Ce spune de amenda de 20 000 de euro pentru Covid, anuntata de patron 

Bergodi pune toate meritele victoriei de la Botosani pe umerii jucatorilor sai!

Ce a spus Bergodi dupa meciul care o apropie pe Craiova la doua meciuri de titlu:



"Stiam ca e un meci foarte greu azi, bine ca am castigat. E prima noastra victorie aici. A fost un meci bun, reusit. Am fost nervosi, a fost un joc crispat. Au fost doua ocazii, faze fixe, dar nu am jucat bine-bine. In partea a doua am avut ocazii de a castiga cu un scor mai mare. N-a fost usor sa castigam aici, meritul e al jucatorilor si ii felicit.

Echipa juca bine si inainte sa vin eu. Am schimbat si eu cate ceva, ne aparam bine, sunt multumit de ceea ce se intampla acum. Aparatorii au gresit mult inainte sa vin eu, acum nu se mai intampla. E presiune aici, probabil vom ajunge la ultimul meci si acolo va fi decisiv pentru titlu.

Suntem multumiti pentru ce am facut. N-a fost usor sa batem la Botosani. Cred ca se va continua sezonul, nu stiu daca FCSB-Sepsi se va amana. Conducerea noastra asa a cerut, din ce am auzit. Daca FCSB castiga finala Cupei, nu mai are treaba. Dar eu nu-mi dau cu parerea, nu sunt eu persoana potrivita.

Se vor gandi Liga, Federatia ce trebuie sa faca. S-a inteles un pic gresit ce s-a zis de amenda pentru Covid. A fost o intelegere intre patron si jucatori. Ne-am protejat, am stat cu masca, am pastrat distanta. Vine meciul cu Astra, va fi foarte, foarte greu. Astra e o echipa care a urcat incetul cu incetul, e meritul lui Bogdan Andone".