Dinamovistul Răducioiu surprinde: „Favorita mea la titlu? Țin cu ea printr-o conexiune parentală“

Răducioiu vrea ca titlul să ajungă la… Craiova!

În ciuda faptului că prin vene îi curge sânge alb-roșu, Răducioiu are acum o altă favorită în lupta pentru titlu. Prezent la ceremonia de deschidere a ediţiei 2026 a turneului de şah, Super Chess Classic România din cadrul Grand Chess Tour, Răducioiu a oferit o declarație surprinzătoare.

„Campionatul nostru este unul foarte frumos, interesant, poate mai echilibrat ca niciodată. Eu am o favorită, o conexiune parentală dacă pot să spun aşa, pentru că am sânge de oltean. Aşa că ţin cu Craiova, atât în cupă, cât şi în campionat. Sigur că poate câştiga ambele trofee, dar şi Universitatea Cluj este o echipă în foarte mare formă. Dar chiar dacă au fost perioade în care nu a fost într-o formă foarte bună, aş spune că Universitatea Craiova este cea mai bună echipă. În fotbal însă rezultatele contează, așa că, dacă vor câştiga titlul, înseamnă că sunt cei mai buni“, a spus Răducioiu, potrivit Agerpres.

Fostul dinamovist a comentat și situația actuală a formației sale de suflet.

„Probabil că în momentele decisive cei de la Dinamo nu au fost la înălţime. Sincer, nu am văzut toate meciurile în ultimul timp, dar evident că, dacă echipa nu este acolo sus, atunci nu merita să se bată pentru titlu. Dar Dinamo a demonstrat de atâtea ori sezonul ăsta că este o echipă greu de învins. Va trebui să aştepte câţiva ani pentru a câştiga din nou titlul. Cred că şi noul stadion, când se va construi, va fi un element important în a câştiga campionatul. Dinamo are un antrenor bun (n.r. – Zeljko Kopic), eu cred în el. La Dinamo, e un proiect bun, dar în fotbal trebuie răbdare. S-a văzut, PSG a aşteptat zeci de ani, ca să câştige Liga Campionilor. Aşa şi Dinamo trebuie să aibă răbdare“, a încheiat fostul internațional.