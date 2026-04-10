Printre cele mai emoționante se numără cel publicat de Florin Răducioiu, chiar în ziua înmormântării.

Fostul internațional român a scris un text tulburător, în care a rememorat momentele-cheie ale carierei sale, toate legate de omul care i-a marcat destinul.

„Bună dimineața, Nea Mircea!”

Florin Răducioiu a fost lansat în fotbalul mare de Lucescu la Dinamo București, unde a debutat la doar 16 ani.

Cei doi au colaborat și la Brescia Calcio, într-o perioadă în care echipa era cunoscută drept „Brescia romena”, datorită numărului mare de jucători din România.

„Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit.

Astăzi debutez în Divizia A cu Timișoara. Mi-ai zis că nu contează că am doar 16 ani, că ai încredere în mine și că aduc mult cu bunul tău prieten, Nea Florică Dumitrache.

Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi intru și o să dau golul victoriei cu Bacăul. Mi-ai spus că va fi primul meu gol la seniori și că nu contează că am doar 16 ani.

Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Debutez în Echipa Națională. Mi-ai promis că se va întâmpla dacă te ascult. Și te-am ascultat.

Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi avem finala cu Steaua. Acum doi ani te-ai supărat tare când au ieșit de pe teren, iar anul trecut am pierdut la Brașov, când Gică, copilul tău, ne-a dat iar gol. Dar ce îți mai plac ție, Nea Mircea, meciurile cu Steaua...

Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Vin la Brescia. Mi-e dor să lucrăm împreună.

Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Plec la Milan. Îmi va fi dor de tine...

Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mâine jucăm cu Suedia pentru semifinalele Cupei Mondiale. Îți mulțumesc, Nea Mircea! Fără dumneata nu ajungeam aici...

Bună dimineața, Nea Mircea! Nu… Nu sunt pregătit pentru ziua asta”, a scris Răducioiu pe Instagram.

Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, după două zile în care aproximativ 15.000 de oameni i-au adus un ultim omagiu la Arena Națională.