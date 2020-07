Dinamovistii pot reveni pe gazon pe 24 iulie! Ce program de COSMAR ii asteapta daca rezultatele Covid-19 ies negative

Dinamovistii vor avea un program extrem de incarcat in urmatoarele saptamani.

In cazul in care rezultatele viitoarelor teste pentru Covid-19 vor fi negative, Dinamo va reveni pe teren si va juca din 3 in 3 zile.

LPF a anuntat cum au fost programate cele 3 partide restante ale "cainilor rosii". Astfel, pe 24 si 27 iulie, Dinamo ar urma sa intalneasca FC Hermannstadt, iar pe 30 iulie se va juca meciul cu Chindia Targoviste.

Aceste partide se vor putea juca la aceste date doar daca rezultatele urmatoarelor teste vor fi negative.

6 jucatori de la Dinamo au fost depistati pozitiv cu Covid-19, fiind vorba despre Valentin Lazar, Filip Mrzljak, Ricardo Grigore, Mihai Popescu, Alexandru Rauta si Stefan Fara.

Oficialii clubului din Stefan cel Mare au cerut ca Liga 1 sa fie intrerupta, iar cei de la Poli Iasi i-au sustinut, insa propunerea nu pare a avea sanse.

In acest moment, Dinamo ocupa penultima pozitie a clasamentului din playout-ul Ligii 1, avand 21 de puncte.