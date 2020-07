BREAKING NEWS: FCSB e in finala Cupei Romaniei! Dinamo poate cere despagubiri de MILIOANE la TAS

A venit in sfarsit decizia in cazul Dinamo vs FCSB!

Comisia de Etica si Disciplina a FRF a respins ca nefondata plangerea facuta de FRF prin secretarul general Radu Visan la sesizarea lui Dinamo. Comisia a considerat ca Visan nu era in masura sa faca sesizarea. Decizia pronuntata azi e definitiva! FCSB va juca finala Cupei Romaniei contra lui Sepsi, miercuri de la 20:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro. Meciul se disputa la Ploiesti.

Dinamo mai are acum posibilitatea de a merge la TAS pentru a solicita despagubiri din partea Federatiei. Fanii-actionari din Program DDB au criticat dur atitudinea FRF in aceasta speta. Dinamo a invocat contradictia dintre ROAF si regulamentul disciplinar al Federatiei. Conform primului, portarul Andrei Vlad ar fi trebuit sa se afle in stare de suspendare la partida Dinamo-FCSB (0-3) din turul semifinalelor Cupei. Federatia are insa in vigoare Regulamentul Disciplinar pentru Cupa, astfel ca Vlad a putut sa joace.

Pe teren, Dinamo a pierdut cu 4-0 la general contra FCSB.

Decizia pronuntata de Comisia de Disciplina: