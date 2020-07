DISCRIMINARE in Liga 1? Scrisoare deschisa a dinamovistilor catre LPF, FRF si MTS: "Regulamentul exista doar pentru Dinamo si FC Botosani?"

Suporterii alb-rosii considera ca echipa lor este discriminata de catre forurile fotbalistice.

Pentru a doua oara in acest sezon, Dinamo este lovita grav de fenomenul coronavirus. Sase jucatori ai cainilor au fost depistati pozitiv la ultimele testari, iar clubul se confrunta cu o situatie teribila. Restul fotbalistilor vor fi testati abia duminica, meciurile cu Chindia s-au amanat, iar programarea lor ulterioara este dificil de realizat in conditiile unui calendar extrem de incarcat.

Ca reactie la intamplarile din ultima vreme, suporterii dinamovisti au transmis o scrisoare deschisa catre LPF, FRF si Ministerul Tineretului si Sportului, prin care contesta maniera de aplicare a regulamentelor in cazul altor echipe unde au existat probleme cu virusul. Fanii, tot mai implicati in viata echipei dupa ce au ajuns sa detina 20% din pachetul de actiuni si sa aiba dreptul de a accesa documentele clubului, acuza ca doar echipa lor a avut de suferit dupa ce au fost descoperite cazuri de coronavirus, in timp ce jucatorii de la Viitorul, Clinceni sau Iasi nu au fost trimisi in izolare dupa ce au intrat in contact cu persoane infectate.

Acesta este continutul integral al scrisorii dinamovistilor:

"Liga Profesionista de Fotbal functioneaza in aceasta perioada de pandemie, pe baza unui regulament care se aplica in mod arbitrar, doar pentru anumite echipe, influentand configuratia clasamentului.

Evenimente in care s-a aplicat protocolul LPF:

11 Iunie 2020: Magazionerul FC Dinamo este depistat pozitiv cu Covid-19, desi jucatorii au avut teste negative, se decide ca fotbalistii lui Dinamo sa intre in izolare 5 zile si sa repete testul. Din aceasta cauza au fost intrerupte antrenamentele si amanate primele doua etape.

11 Iunie 2020: Medicul echipei FC Botosani a fost depistat pozitiv la testul Covid , jucatorii au avut teste negative, se decide ca fotbalistii din Botosani sa intre in izolare si au amanat meciul contra celor de la Craiova.

16 Iulie 2020: Jucatorii FC Dinamo sunt testati pozitiv, se confirma infectia cu virusul COVID, jucatorii testati negativ intra in izolare, dar acest lucru se aplica DOAR jucatorilor lui Dinamo, nu si jucatorilor celorlalte echipe cu care au intrat in contact.

Evenimente in care NU s-a aplicat protocolul LPF:

24 Iunie 2020: Are loc amicalul intre Viitorul si Petrolul Ploiesti. Mai multi jucatori ai formatiei Petrolul Ploiesti si un magaziner au fost infectati cu noul coronavirus, dar jucatorii celor de la Viitorul nu intra in izolare pe motiv ca testele au iesit negative. In cazul magazionerului de la Dinamo nu a contat ca rezultatele jucatorilor au fost negative.

2 Iulie 2020: Arbitrul George Gaman este testat pozitiv. George Gaman a arbitrat ultima data meciul Viitorul-Dinamo, incheiat 1-0 pentru elevii lui Gica Hagi. Niciuna dintre cele doua echipe nu a intrat in izolare, asa cum era normal conform protocolului LPF.

16 Iulie 2020: Jucatorii lui Dinamo sunt testati pozitiv, jucatorii alb-rosii sunt trimisi in izolare, dar nici unul dintre jucatorii echipelor contra carora Dinamo a jucat in ultimele 14 zile, Viitorul, Clinceni, Iasi, nu au fost trimisi in izolare.

In aceste conditii ridicam urmatoarele intrebari:

1. Protocolul semnat se aplica tuturor echipelor participante sau este valabil doar pentru Dinamo si FC Botosani?

2. Protocolul se aplica in toate cazurile de infectare cu virusul Covid 19 sau aleator?

3. Cum de o angheta epidemiologica izoleaza persoanele cu care au avut legatura jucatorii de la Dinamo, ignorand jucatorii celorlalte echipe, stiindu-se ca intr-un meci de fotbal sunt zeci de contacte fizice?

Are cineva interesul ca Dinamo sa fie scoasa din competitie aplicand regulamentul doar in cazul lui Dinamo?", au scris dinamovistii in scrisoarea publicata pe site-ul dinamo1948.club, platforma extrem de implicata si in activitatea programului DDB.