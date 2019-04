Dinamo vrea sa revina la sigla din perioada comunista. Cum a reactionat Rednic cand a aflat: "Si cu cainii cum facem?" VIDEO

Mircea Rednic a aflat din presa ca Dinamo vrea sa schimbe sigla.

Dinamo intra in proces de rebranduire, iar sefii clubului vor sa schimbe sigla. Ei se gandesc sa revina la sigla de pana in anii '90, cu un D mare in locul celor doi caini aflati pe sigura din 1998 si pana acum. Actuala sigla este in forma actuala din 2004. Nu e singura modificare de la Dinamo. Conducerea vrea sa schimbe sponsorul principal si sa mute echipa pe National Arena, scrie Gazeta Sporturilor. Mircea Rednic a aflat din pres.a



Rednic: Nu ma intereseaza sigla, vrem stadion!

"E ceva si nu sunt la curent. Nu ma intereseaza sigla, vream sa avem stadion. E interesant, sa dispara cateii? Mmmh.. Facem D-ul si in interior caini. Nu mai conteaza. Conteaza pentru suporteri, dar pentru mine e important sa avem stabilitate si buget care sa ne permita sa ne batem pentru titlu. Sa avem stadion, toata lumea isi doreste asta, si suporterii cer la fiecare meci. Sa ne gandim foarte mult si la ei pentru ca ei reprezinta foarte mult pentru noi si pun mult suflet. Cand spui Dinamo spui cei mai buni suporteri din Romania", a spus Mircea Rednic la conferinta de presa.



Mircea Rednic: Nu e bine ca jucam de Paste!

Antrenorul dinamovist spune ca ar elimina etapele jucate de Paste. Totusi, Rednic are amintiri frumoase: a batut Steaua cu 4-2 de Paste.

"Eu as elimina daca as fi la Liga etapa de Paste. Unii sunt fericiti, altii pierd. Cum a fost atunci, cand am castigat cu Steaua cu 4-2. Poate era mai bine sa jucam luni, dar poate nici asa nu e bine.", si-a amintit Rednic.

Dinamo intalneste Voluntari sambata, de la ora 19:00, in playout.