ULTIMA ORA: Primul jucator care pleaca de la Dinamo in 2019! Rednic schimba TOT pentru ULTIMA SANSA la playoff

Mircea Rednic a mai renuntat la unul dintre pustii din lot.

Mihai Neicutescu a fost trimis in B, la Chindia Targoviste. Atacantul de 20 de ani mai jucase in Dambovita sezonul trecut, cand a fost la un pas de promovare cu Chindia. A marcat 4 goluri in 23 de meciuri, apoi a revenit la Dinamo, unde se astepta sa primeasca mai multe sanse. Neicutescu a jucat insa numai 5 partide, fara sa marcheze. A fost laudat de Rednic pentru atitudinea sa, dar asta nu l-a salvat. In vara, Neicutescu va fi evaluat din nou, urmand ca Rednic sa decida daca va fi pastrat sau nu in Stefan cel Mare.