Dinamo Bucureşti a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 0-0, sâmbătă seara, pe Stadionul Arcul de Triumf, într-un meci din etapa a 9-a a play-off-uli Superligii de fotbal. În urma acestui rezultat, CFR şi-a confirmat locul pe podium, iar Dinamo rămâne pe locul al patrulea şi va disputa barajul pentru Conference League.
Adversara echipei lui Zeljko Kopic va fi câștigătoarea meciului FC Botoșani - FCSB.
CFR e neînvinsă de şase etape, cu trei victorii şi trei egaluri.Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 64 de ori, de 21 de ori s-au impus dinamoviştii, de 29 de ori au câştigat clujenii, iar alte 14 partide s-au terminat la egalitate.
În sezonul regulat, cele două echipe şi-au împărţit victoriile în meciurile directe, Dinamo a câştigat cu 2-1 la Bucureşti, iar CFR cu 2-0 la Cluj. În play-off, scorul a fost egal şi în tur, 1-1.
CFR Cluj are 42 de puncte şi va termina play-off-ul pe locul al treilea, mergând în Conference League. Cu 38 de puncte Dinamo e a patra, loc pe care nu îl mai poate pierde, şi va juca finala barajului pentru Conference League, cu învingătoarea dintre FCSB şi FC Botoşani.
DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Duţu (Ţicu 62), Stoinov – Cr. Mihai (Caragea 80), Gnahore, Cîrjan (Milanov 62) – Armstrong, G. Puşcaş (Al. Musi 38), Al. Pop (Tarbă 62). ANTRENOR: Zeljko Kopic
CFR CLUJ: M. Popa – Braun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Cordea (Fică 85), T. Keita, Djokovic, Biliboc (Şfaiţ 78) – Alibek Aliev (Korenica 70), Zahovic (A. Păun 78). ANTRENOR: Daniel Pancu
Cartonaşe galbene: Milanov 89, Armstrong 90+5/ Braun 43, Şfaiţ 87
Arbitri: Sebastian Colţescu - George Neacşu, Cristian Ilinca
Arbitri VAR: Viorel Flueran - Claudiu Marcu