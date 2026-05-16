Dinamo Bucureşti a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 0-0, sâmbătă seara, pe Stadionul Arcul de Triumf, într-un meci din etapa a 9-a a play-off-uli Superligii de fotbal. În urma acestui rezultat, CFR şi-a confirmat locul pe podium, iar Dinamo rămâne pe locul al patrulea şi va disputa barajul pentru Conference League.

CFR e neînvinsă de şase etape, cu trei victorii şi trei egaluri.Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 64 de ori, de 21 de ori s-au impus dinamoviştii, de 29 de ori au câştigat clujenii, iar alte 14 partide s-au terminat la egalitate.

În sezonul regulat, cele două echipe şi-au împărţit victoriile în meciurile directe, Dinamo a câştigat cu 2-1 la Bucureşti, iar CFR cu 2-0 la Cluj. În play-off, scorul a fost egal şi în tur, 1-1.